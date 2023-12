Fora do ar: usuários não conseguem fazer Pix e reclamam do banco digital

Clientes do Nubank reclamam do funcionamento do Pix do banco digital, nesta quarta-feira (13). De acordo com o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços digitais, o pico de reclamações dos usuários foi registrado por volta do meio-dia de hoje, com 641 queixas.

Os problemas mais citados pelos usuários, segundo o Downdetector, estavam relacionados ao Pix (91%), ao login no aplicativo móvel (6%) e ao pagamento de contas (3%).

No Google, termos como “Pix do Nubank fora do ar” e “Nubank fora do ar hoje” apareciam com grande volume de menções nas buscas pela manhã.

Procurado pela reportagem do Metrópoles no início da tarde, o Nubank informou “houve uma instabilidade temporária no Pix, mas as operações já estão restabelecidas”. E por aí, parou de funcionar também?

