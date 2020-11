Força Nacional tem vagas para capacitação de policiais militares e civis

A Força Nacional promoverá, a partir de 1º de março de 2021, a Instrução de Nivelamento de Conhecimento, com o objetivo de capacitar profissionais e habilitá-los para atuarem pela Força Nacional.

A Instrução parte de um acordo celebrado entre a União e o Estado do Amapá. Para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul foram disponibilizadas duas vagas sendo uma para Escrivão e uma para Perito.

Já para a Polícia militar, estão sendo disponibilizadas, sete vagas para cabo, seis para sargento, uma para tenente e uma para capitão. Enquanto três vagas são destinadas a Bombeiros Militares.

A primeira etapa do processo de composição efetivo compreenderá as fases de: 1) Indicação de candidatos; 2) Entrega de documentos; 3) Análise e verificação de documentação; 4) Pesquisa para comprovação de dados e informações prestadas pelo candidato. A segunda fase do processo consistirá na matrícula do candidato, de caráter eliminatório, e que será realizada no Distrito Federal.

A Instrução terá duração de 21 dias e acontecerá nas instalações do Batalhão Escola de Pronto Emprego, na cidade do Gama/Distrito Federal.

A documentação para inscrição dos candidatos deverá ser enviada até o dia 22 de dezembro. Clique aqui para acessar o edital.

