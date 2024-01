Brasil comandará patrulha marítima em momento tenso

Na última terça-feira (23/01), durante uma cerimônia de mudança de comando, a Marinha do Brasil assumiu o comando da força-tarefa focada no combate à pirataria das Forças Marítimas Combinadas (CMF).

O comando da Força-Tarefa Combinada (CTF) 151, de responsabilidade do Capitão da Marinha das Filipinas, Mateo Carido, foi transferido para o Contra-Almirante da Marinha da Brasil, Antonio Braz de Souza.

Com mandato de três a seis meses, o Contra-Almirante vai assumir um desafio de garantir segurança contra a pirataria em um momento em que se tem registrado recentes ataques a navios mercantes, por rebeldes houthis do Iêmen.



A região patrulhada fica em uma das principais rotas marítimas mundiais, que inclui o Golfo de Áden, a Bacia da Somália e o Mar da Arábia. Braz, assume o comando da CTF 151 após uma passagem como Chefe de Estado-Maior, onde participou de inúmeras missões navegando pelo Oceano Atlântico Sul.

Uma de suas missões foi o resgate dos sobreviventes do acidente do voo 447 da Air France em 2009, além de liderar missões de pesquisa oceanográfica. Também como principal assessor do programa de desenvolvimento de submarinos, sua visão estratégica moldou o futuro da defesa submarina brasileira.

“Ao aceitar o convite para guiar esta força mais uma vez, a Marinha do Brasil, o primeiro país sul-americano a desempenhar um papel proeminente nesta parceria marítima multinacional, reafirma sua dedicação à comunidade marítima e, particularmente, às Forças Marítimas Combinadas”, disse Braz de Souza. “Este compromisso visa melhorar a segurança e estabilidade geral, contribuindo ainda mais para o bem-estar coletivo.”

As Forças Marítimas Combinadas defendem as regras internacionais do mar, promovendo seguraça e estabilidade 3,2 milhões de milhas quadradas de águas internacionais, abrangendo algumas das rotas de navegação mais importantes do mundo.

Deixe seu Comentário

Leia Também