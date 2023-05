Nova F-150: Ícone já está à venda na Navesa

O maior grupo de concessionárias Ford do Brasil, a Ford Navesa Campo Grande realizou na noite dessa quinta-feira (11), o evento de apresentação dos novos modelos de picape. A nova Ford F-150 é imponente, robusta e icônica. É equipada com o icônico motor Coyote V8 de 5.0L acoplado a uma transmissão automática de 10 velocidades. Com 405 cv de potência e 556 Nm de torque, oferece toda a força e potência.

Com o tema "a maior picape do mundo está chegando ao Brasil", os carros foram o centro da atenção no lançamento oficial.

"A picape Lariat ícone da Família Raça Forte possui conectividade via FordPass™, Android Auto™ / Apple CarPlay™ sem fio e traz recursos tecnológicos como Painel de Instrumentos digital de 12" e Tela multifuncional de 12". Equipada com Sync 4 em tela multifuncional de 12" e sistema de áudio premium by Bang & Olufsen de 8 Alto Falantes, incluindo um subwoofer traseiro. No valor de R$ 479.990,00", descreveu o diretor comercial do grupo, Lucas Queiroz.

De modelo que é equipado com Faróis Full LED e rodas de liga leve de 20, oferece opções de cores, como: Cinza Avalanche; Branco Nur; Cinza Torres; Prata Orvalho; Preto Vesuvio; Vermelho Zadar.

"A Platinum conta com o interior escuro com bancos revestidos em couro, costuras, soleira e logo Platinum exclusivos. A Ford F-150 traz soluções inteligentes que proporcionam praticidade e conforto aos usuários. Além dos detalhes cromados na grade frontal, retrovisores, maçanetas, tampa traseira e nas rodas 20", proporcionando um visual sofisticado e robusto. Bem como os estribos laterais com acionamento elétrico. No valor de R$ 509.990,00", detalhou o diretor ao JD1.

De acordo com Lucas, durante o evento de lançamento nessa quinta-feira, foram entregues oito modelos, e a confeccionar espera a chegada de mais 28. "Quanto a picape, não temos modelos a pronta entrega. Mas chegarão entre o mês de julho e setembro deste ano", afirmou.

Serviço -

Endereço: Av. Eduardo Elias Zahran, 240 - Jardim Paulista, Campo Grande - MS

Telefone: (67) 4042-2494

