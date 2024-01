Formou! BBB 24 tem último paredão com votos para ficar

A eliminação ddo 6° paredão na terça-feira (30), encerra o modelo de votação para o público escolher quem fica na casa. O reality retomará o esquema onde os espectadores deverão votar em quem querem eliminar do BBB 24.

A formação do Paredão já começou com três participantes na berlinda: Juninho, Luigi e Pitel que foram escolhidos por Marcus Vinicíus que ganhou o direito à indicação após atender o Bigfone

Líder da semana, MC Bin Laden teve que escolher entre Davi, Isabelle, Rodriguinho e Wanessa, suas escolhas para o Na Mira do Líder. Com isso a manaura foi direto para o paredão.

Alane foi o contragolpe dos indicados pelo Big Fone, Juninho, Luigi e Pitel que tiveram que escolher uma pessoa em consenso para completar o Paredão.

Davi foi o mais votado da casa, com nove votos. Assim Alane, Davi, Juninho, Luigi e Pitel disputaram a Prova Bate e Volta. Davi e Pitel levaram a melhor e escaparam da berlinda.

Disputam a permanência na casa Alane, Isabelle, Juninho e Luigi. O voto é pelo Gshow .

