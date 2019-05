Fornecimento de energia na região do Santa Fé é restabelecido

A Energisa informou a pouco que o fornecimento de energia na região do bairro Santa Fé foi 100% restabelecido. Quatro bairros amanheceram sem luz na manhã desta quarta-feira (22).

Em nota, a concessionária esclareceu que a falta de energia se deu depois que um galho de árvore, em contato com a rede elétrica, provocou curto circuito na região. Os bairros Santa Fé, Coophafé, Giocondo Orsi e Carandá Bosque foram afetados.

As equipes da Energisa trabalharam desde as primeiras horas desta manhã e o fornecimento foi se normalizando periodicamente. Por volta das 11h30, todas as unidades consumidoras já estavam com energia.

A Energisa orienta que em casos de rompimento de cabos e fios por objetos lançados à rede, o cliente deve ligar imediatamente para a concessionária pelo 0800 722 7272 ou para o Corpo de Bombeiros. Apenas profissionais devidamente habilitados podem diagnosticar o problema e efetuar os reparos necessários com segurança.

Deixe seu Comentário

Leia Também