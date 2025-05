Fórum da Cultura Oceânica acontece hoje no Bioparque

O "Fórum da Cultura Oceânica: o Currículo Azul na Região Centro-Oeste" será realizado no Bioparque Pantanal ao longo desta quarta-feira (7), onde irá reunir especialistas, educadores, autoridades e representantes de diversas instituições para discutir o papel da educação frente aos desafios ambientais e climáticos contemporâneos.

As inscrições são gratuitas

Organizado pelo Bioparque Pantanal e a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), o evento propõe um espaço de diálogo para reforçar a conexão entre o oceano, a cidadania e a sustentabilidade por meio da educação formal e de ações intersetoriais. No Bioparque o Currículo Azul já é trabalhado pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA), durante visitas escolares.

O evento tem início às 8h30, com credenciamento e abertura oficial às 9h, com presença de autoridades. A palestra de abertura será conduzida por Ronaldo Christofoletti, presidente do Grupo de Experts em Cultura Oceânica da UNESCO, que falará sobre o papel transformador do Currículo Azul na resiliência climática.

Ao longo da manhã, serão apresentadas experiências práticas de escolas da Rede Escola Azul da região Centro-Oeste e projetos de divulgação científica com foco inclusivo, como o Projeto Ictiolinguística do Bioparque Pantanal e UFMS.

A tarde será dedicada a debates e oficinas sob o tema "Desafios e oportunidades: Currículo Azul no Centro-Oeste", promovendo reflexões sobre caminhos para sua implementação nas redes de ensino estaduais e municipais.

Confira a programação completa:

08:30 - 09:00

Credenciamento

09h - 09h30

Cerimônia de Abertura

Abertura com autoridades presentes

Maria Fernanda Balestieri – Diretora-Geral do Bioparque Pantanal

Hélio Queiroz Daher – Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul

Roberto Pinho – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Contra-Almirante Ricardo Jaques Ferreira – Secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar

09h30 - 10h

Educação para a Resiliência Climática: o Papel Transformador do Currículo Azul

Ronaldo Christofoletti – Presidente do Grupo de Experts em Cultura Oceânica IOC – UNESCO

10h - 10h20

Apresentação do Projeto Oceano sem Fronteiras

Ana Carla Pinheiro Lima – Coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Bioparque Pantanal.

10h20 - 11h

Experiências Escolas Azuis na região Centro-Oeste

Rafael Tavares da Conceição Araújo – Professor Escola Azul Escola Municipal Cívico-Militar Professor Adenocre Alexandre de Morais, Costa Rica, MS

Juliana Rodrigues Ferraz – Professora Escola Azul Escola Estadual Floriano Viegas Machado, Dourados MS

Michelle Vetorelli – Universidade Federal de Grande Dourados

11h - 11h30

Currículo Azul: Educação Inclusiva para Divulgação CientíficaShirley Vihalva – Projeto Ictiolinguística – Professora UFMS

Erik Honorato Nunes – Universidade Federal de São Paulo

12h - 14h

Intervalo para almoço

14h – 17h

Desafios e oportunidades: Currículo Azul no Centro-Oeste

