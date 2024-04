Foto de cobra "cagando" viraliza nas redes sociais e choca internautas

Uma foto para lá de intrigante, e perturbadora, de uma cobra “cagando” viralizou nas redes sociais brasileiras nos últimos dias, chamando atenção de muitos internautas, que nem sequer imaginavam como era o processo de uma serpente “colocar para fora” o que havia entrado.

No entanto, ao contrário do que muitos pensam, a imagem é, na verdade, antiga já, e nem sequer registrada no Brasil. Nem mesmo a “cobra do tolete”, uma Morelia spilota mcdowelli, conhecida como píton-carpete, é encontrada em território brasileiro, sendo natural da Austrália e Nova Guiné.

Apesar de toda a comoção ter tido início com uma publicação de um brasileiro no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (9), a foto foi publicada originalmente, no mesmo dia, por Stuart McKenzie em sua página do Instagram dedicada a cobras, a Sunshine Coast Snake Catchers.

Nas redes sociais, a imagem trouxe um misto de aflição, curiosidade, espanto e nojo do internauta brasileiro. “Não sei como eu achava que era uma cobra cagando, mas definitivamente não era assim”, afirmou uma internauta.

