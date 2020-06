Fragmentos de óleo voltam a aparecer em praias do litoral Nordestino

Saiba Mais Geral Ibama descobre óleo próximo a navio encalhado no Maranhão

Após nove meses do derramamento de petróleo que atingiu o litoral do Nordeste e parte do Sudeste, pequenos fragmentos de óleo foram vistos em três praias de Pernambuco e duas de Alagoas. A ONG Salve Maracaípe fez uma denúncia alertando que os vestígios de óleo foram encontrados no domingo (20).

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), os primeiros vestígios das manchas de óleo apareceram em Pernambuco no dia 2 de setembro. De acordo com a Marinha do Brasil, em 26 de outubro as praias pernambucanas já não tinham vestígios do óleo.

A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) informou ao Jornal do Commercio que teria uma equipe na área afetada na manhã da segunda-feira (22).

De acordo com o gestor ambiental e integrante da ONG Salve Maracaípe, Sidney Marcelino, pessoas denunciaram a presença do óleo através do Instagram da ONG e a equipe foi verificar o local. "Essas pequenas partículas provavelmente estavam na areia, e quando você tem a movimentação através do fluxo da maré, isso acaba vindo à tona, mas não só aqui, como em várias praias que tiveram a presença do óleo mais intensa", conta.

A CPI do Óleo, que acompanha o vazamento, entrará com requerimento de informações para pedir esclarecimentos ao governo federal sobre o reaparecimento das manchas. "Até o momento, Ibama e Marinha não se pronunciaram sobre o óleo que apareceu em praias de Pernambuco e também em Alagoas. Mas, em princípio, o levantamento das ONGs aponta para o que seria o óleo do vazamento ocorrido ainda no ano passado", disse o deputado federal João Campos (PSB-PE), relator da CPI.

De acordo com o deputado, o material visível foi recolhido, mas há óleo enterrado que pode reaparecer. Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do reaparecimento do óleo nas praias e enviou uma equipe de Inspeção Naval para fazer a coleta do material, que será enviado para análise.

Nota na íntegra:

"A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE), informa que tomou conhecimento, neste domingo (21), do aparecimento de vestígios de óleo na areia das praias do Cupe e de Muro Alto, no litoral sul do estado. Uma Equipe de Inspeção Naval foi deslocada para fazer a coleta do material, que será enviado para análise do Instituto de Estudos do

Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). A CPPE informa, ainda, que mantém as rotinas diárias de fiscalização do tráfego aquaviário, a fim de zelar pela salvaguarda da vida humana, segurança da navegação e prevenção contra a poluição hídrica oriunda de embarcações".

