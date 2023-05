Fraude: Polícia alerta população sobre golpes de vendas de panelas em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul alerta a população sobre uma nova fraude que vem ocorrendo no Estado. Desta vez, supostos vendedores de panelas alemãs e italianas, que prometem qualidade e preços baixos, na verdade são golpistas e estelionatários.

"Esses indivíduos se apresentam como representantes de marcas famosas e utilizam técnicas de venda agressivas e persuasivas para convencer as pessoas a comprar seus produtos. Eles oferecem descontos atrativos e afirmam que as panelas são feitas com materiais de alta qualidade, resistentes e duráveis", detalhou a polícia.

No entanto, após a venda, muitos clientes relataram que as panelas apresentam defeitos de fabricação, como rachaduras e deformações, além de não cumprirem as promessas de resistência e durabilidade. Os golpistas também têm realizado cobranças indevidas no cartão de crédito dos clientes.

A orientação à população é que desconfiem de vendedores que estejam utilizando técnicas agressivas de venda e oferecendo descontos acima do valor de mercado. "É importante sempre verificar a procedência do vendedor e da marca do produto, antes de efetuar a compra", alertam.

Caso alguém tenha sido vítima desse tipo de golpe, a recomendação é que procure imediatamente a delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência, bem como buscar orientações sobre como proceder para tentar recuperar o dinheiro ou o produto adquirido.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também