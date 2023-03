Fred e Larissa vencem a repescagem e voltam para a casa do BBB 23;

A dupla escolhida do quarto do ex-participantes para voltar ao jogo do BBB 23 foram Larissa com 30,86% dos votos e Fred Nicácio com 25,12% .



Fred e Larissa voltaram na noite de quinta-feira (23) após ficarem confinados por dois dias com os outros sete participantes eliminados em paredões ao longo desta edição.

Veja como foi a votação e o momento da chegada abaixo:

Larissa - 30,86%

Fred Nicácio - 25,12%

Key - 22,09%

Gabriel - 7,41%

Cristian - 6,23%

Gustavo - 4,44%

Tina - 2,07%

Marília - 0,96%

Paula - 0,82%

ELES ESTÃO DE VOLTA! ️ O RETORNO DE FRED NICÁCIO E LARISSA #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/RQlQTghgsO — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2023

