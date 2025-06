Fred Smith, fundador da FedEx, morre aos 80 anos

Fred Smith, fundador da FedEx e um dos grandes nomes da história da logística moderna, faleceu aos 80 anos. A morte foi confirmada neste domingo (22) pela própria empresa, que destacou o papel fundamental de Smith na criação de um setor que transformou o comércio global.

“Fred foi mais do que apenas o pioneiro de uma indústria e o fundador da nossa grande empresa. Ele era o coração e a alma da FedEx – sua cultura PSP, valores, integridade e espírito”, afirmou Raj Subramaniam, atual CEO da FedEx. “Ele foi um mentor para muitos e uma fonte de inspiração para todos.”

Smith teve a ideia de um sistema de entregas rápidas enquanto cursava a Universidade de Yale, onde propôs, em um trabalho de conclusão de curso, um modelo inovador de entrega de remessas urgentes. A nota? Apenas mediana. Mas a ideia se tornaria a base de uma revolução na logística.

Em 1971, ele fundou a Federal Express em Little Rock, Arkansas, e dois anos depois deu início às operações em Memphis, com uma frota de 14 aeronaves, 389 funcionários e 186 pacotes entregues a 25 cidades americanas.

Ao longo de cinco décadas, Smith liderou a FedEx em uma série de aquisições e inovações, incluindo a criação das unidades FedEx Ground, voltada para transporte terrestre nos EUA, e FedEx Freight, para cargas de grande porte. A empresa também comprou a rede de copiadoras Kinko’s, transformando-a na FedEx Office.

A desregulamentação do setor aéreo de cargas, obtida após dois anos de lobby, foi um ponto-chave no crescimento da FedEx.

O modelo de entrega noturna e a logística integrada idealizados por Smith se tornaram padrão para o setor, permitindo que a FedEx se transformasse em um império global com faturamento de quase US$ 90 bilhões e operações em mais de 220 países e territórios.

Nascido em 1944, em Marks, Mississippi, Fred Smith serviu como fuzileiro naval por quatro anos, incluindo duas missões no Vietnã, antes de retornar aos EUA e fundar sua empresa. Em 2022, ele se aposentou do cargo de CEO da FedEx, mas permaneceu como presidente executivo do conselho.

Em uma carta de despedida enviada aos funcionários da FedEx ao deixar a liderança da empresa, Smith relembrou:

“Éramos uma pequena startup e tínhamos nossa parcela de céticos. Mas aquela primeira noite de operações deu início ao que se tornaria um conector global de pessoas e possibilidades que mudaria o nosso mundo para melhor.”

