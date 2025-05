Câmara terá audiência em busca de soluções para a construção civil

A Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal promove na próxima segunda-feira (19), às 9h, a Audiência Pública para debater as soluções para a burocracia na construção civil.



Atualmente trabalhadores do setor relatam dificuldades com aprovação de projetos de construção, alvarás e execução de obras.



Além de engenheiros, serão ouvidos no encontro, arquitetos, empreiteiros, corretores, empresários e trabalhadores que movimentam a economia de Campo Grande para buscar soluções para reduzir esses entraves burocráticos.



A Audiência acontece no Plenário Oliva Enciso e pode ser acompanhada presencialmente, ao vivo pela TV Câmara no canal 7.3 ou no Youtube da Casa de Leis.



