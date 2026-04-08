Frio aumenta risco de doenças respiratórias em crianças e exige atenção redobrada

Com a chegada do frio, cresce a circulação de vírus respiratórios, aumentando o risco de doenças em crianças, principalmente bebês e pequenos com imunidade ainda em desenvolvimento.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) reforça a importância de medidas simples, como manter a vacinação em dia, evitar aglomerações e reforçar a higiene das mãos. A gerente de Influenza e Doenças Respiratórias da SES, Lívia Maziero, destaca que a prevenção deve fazer parte da rotina das famílias como um cuidado indispensável.

“Estamos em um período de maior circulação de vírus respiratórios, e os bebês e as crianças pequenas ainda têm o sistema imunológico em desenvolvimento. Por isso, evitar aglomerações, manter a vacinação em dia e reforçar os hábitos de higiene são medidas decisivas para reduzir o risco de adoecimento e, principalmente, de evolução para casos mais graves”, afirma.

Também é recomendado evitar ambientes fechados e não levar crianças com sintomas para a escola ou creche. Em casa, manter os espaços ventilados e usar máscara ao ter contato com crianças, em caso de sintomas gripais, ajuda a reduzir a transmissão.

Hábitos saudáveis, como boa alimentação e aleitamento materno, também fortalecem a imunidade. Sinais como febre persistente, tosse intensa e chiado no peito exigem avaliação médica.

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