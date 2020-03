Fronteira do Paraguai com Brasil tem bloqueio de 5km de arame farpado

Sarah Chaves, com informações do UOL

Saiba Mais Geral Coxim irá controlar entrada na cidade através de barreiras sanitárias

O secretário municipal de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira, publicou em seu Facebook nesta quinta-feira (26), um vídeo onde as Forças Armadas do Paraguai intensificam o controle na linha de fronteira do país com o Brasil.

Nas imagens, é possível ver a instalação de fios de arame farpado que de acordo com o secretário se estendem por cinco quilômetros na linha nacional de fronteira de Pedro Juan Caballero no Paraguai com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.



De acordo com Marcelino Nunes, a medida que tem como objetivo controlar a entrada de turistas no Paraguai deve ser respeitada. “Temos que saber que o brasileiro que cruza a linha tem que respeitar as leis paraguaias. Existe uma soberania e uma determinação presidencial do outro lado e se você ultrapassar a barreira está sujeito às penalidades da lei paraguaia”, falou o secretário.



“A luta é uma só, a luta contra o coronavírus é de todos”, finalizou o secretário municipal de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira.

Conforme o UOL, a medida já havia sido anunciada pelo Ministro do Interior do país, Euclides Acevedo, que também declarou o fechamentos dos aeroporto do Paraguai. "Protocolo escrito, aeroportos e fronteiras serão fechados e a menor circulação possível de veículos", disse o ministro.

Sobre os paraguaios que estão em outros países, o ministro informou que "não serão abandonados". "Os consulados ajudarão aos paraguaios que estão no estrangeiro", afirmou.

Saiba Mais Geral Coxim irá controlar entrada na cidade através de barreiras sanitárias

Deixe seu Comentário

Leia Também