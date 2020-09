Comércio paraguaio organiza Black Friday, mesmo com fronteira fechada

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã Informa

O presidente da Câmara de Comércio de Pedro Juan Caballero, Victor Hugo Barreto, comunicou que em novembro o órgão realizará o Black friday 2020 na fronteira do Paraguai com Ponta Porã em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Ponta Porã Informa, o festival será realizado com ou sem a abertura da fronteira, mesmo que a promoção seja online.

O Paraguai está com sua fronteira fechada, ou seja, ninguém pode passar para o lado de lá, mesmo os pontaporanenses, já que Pedro Juan Caballero e Ponta Porã são conhecidas como cidades gêmeas.

Para o lado brasileiro, foram criados pontos de entregas de mercadorias respeitando todas as normas de higienização, mas de acordo com os comerciantes paraguaios, essa ação não trouxe os resultados esperados e a oxigenação do comércio paraguaio não aconteceu.

A Câmara de Comércio de Pedro Juan irá realizar a promoção em novembro, mesmo sem previsão de quando a fronteira será aberta.

