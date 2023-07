Fugitivo: Bily some de casa e preocupa família no Estrela do Sul

O pequeno Bily fugiu de casa na Rua Dom Pasquale no Estrela do Sul no último domingo (23) e até então a família está sem notícias do cãozinho.

A professora Andrea Fraga Barbosa conta que no dia da fuga, a filha se machucou, e elas foram correndo na residência pegar o documento para levá-la ao hospital. "Nisso abrimos o portão e ele saiu e quando fechamos não vimos que ele fugiu", contou.

De acordo com Andrea, eles viram na câmera de segurança o momento em que o Bily sai da calçada e vai em direção à Praça do Estrela do Sul. "Já procuramos em vários lugares e não encontramos. Ele está na nossa família há 14 anos, é bem velhinho, então provavelmente ele deve estar bem triste", falou.

Bily é um cachorro de porte pequeno a médio e pelo cinza. Ele tem fucinho torto e anda torto também. Quem ver ou souber de alguma informação entrar em contato com Andrea pelo número (67) 99125-3785

