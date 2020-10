Funcionário de bar apanha por se recusar a fazer sapo frito para cliente

Sarah Chaves com informações do Metrópoles

O funcionário de um bar foi agredido por um grupo de clientes após se recusar a preparar um sapo como petisco no local que fica em Brazlândia, egião administrativa do Distrito Federal

Após uma tarde de bebedeira na quarta-feira (28), os ânimos se exaltaram, e em depoimento prestado na 18ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o proprietário da loja disse que os homens já estavam há várias horas bebendo, quando um deles retornou do banheiro, pediu uma dose de cachaça e, em tom jocoso, jogou um sapo no balcão e pediu para o funcionário fritar, conforme o site Metrópoles.

Após o trabalhador se recusar e pedir para que o animal fosse retirado, o homem teria mordido o anfíbio e questionado se teria de comê-lo cru.

A partir daí houves xingamentos e a confusão com trocas de chutes e socos teve início. Em desvantagem, o funcionário do estabelecimento apanhava, até que o dono do local e tentou separar a briga.

Vendo que não teria sucesso, o empresário sacou uma arma de fogo e disparou em direção a porta, onde não havia ninguém parando as agressões.

Praticante de tiro e com posse da arma utilizada, o proprietário alegou legítima defesa para efetuar o disparo, dizendo que temia pelo pior para seu funcionário e que, “se quisesse, teria acertado” os arruaceiros.

Deixe seu Comentário

Leia Também