Funcionário do Detran testa positivo e alega omissão do órgão

Uma denúncia anônima chegou ao JD1 Notícias, afirmando que dois funcionários que trabalham na sede do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) testaram positivo para coronavírus e não receberam auxílio da instituição.

“Eu creio que o vírus no Detran está circulando há muitos dias, pois antes de chegar no departamento do setor 1, já havia casos no setor da presidência, informática, e o Renavam que até ficou fechado por 15 dias’, relatou a fonte que preferiu não se identificar.

Conforme relatos, na terça-feira (28) de julho, um rapaz do setor de veículos, ficou em casa com o filho que estava tossindo, e quando voltou para o trabalho no dia seguinte ele passou os dias seguintes com mal estar. “Na sexta-feira outro funcionário começou a sentir coceira na garganta e ficou ruim , porem ainda trabalhou”.

“No domingo ele já estava bem mal e foi na Cassems para fazer os exames. Avisamos nossa chefe que o setor deveria fecha, pois estávamos com sintomas da Covid”.

De acordo com a testemunha, na segunda-feira (3), o Detran foi comunicado sobre o estado do funcionário. “Mas em relação ao setor foi confirmado os casos eu trabalho, até agora não fizeram nada para proteger os demais funcionários, é o único setor onde teve dois servidores com Covid-19 e eles não fecham. Outros funcionários disseram que a diretora de habilitação do setor disse que não vai fazer nada e se o funcionário fosse fazer exames, ele que teria que arcar com os custos”, falou o funcionário.

Detran

O JD1 Notícias entrou em contato com o Detran, a comunicação do órgão afirmou que após ser informada sobre a suspeita de Covid-19 de um servidor no Bloco 1, no fim do dia de ontem, o local foi fechado.

“Na manhã desta sexta-feira, o mesmo teve as atividades suspensas e os servidores que tiveram contato com a pessoa em questão, foram afastados por sete dias. O espaço irá passar por uma sanitização, assim como os demais espaços do Departamento, que todas as sextas-feiras serão desinfectados por empresa especializado”, alegou a instituição.

Deixe seu Comentário

Leia Também