Funcionários da empresa Represeg Monitoramento denunciam falta de salário

Dois homens procuraram o JD1 Notícias, para denunciar a falta de depósito de salário e rescisão contratual por parte da empresa Represeg Monitoramento, localizada em Campo Grande.

A primeira denúncia partiu do vigia Ademilson Soares Freire, 53 anos, que disse ter pego um atestado de 15 dias, no mês de novembro de 2018, ele afirma que a empresa não depositou o salário no mês de dezembro, e ele permaneceu sem receber. O vigia ainda explicou que em dezembro se afastou pelo INSS para fazer uma cirurgia, e permaneceu de atestado até o dia 21 de março 2019, no dia 22 se apresentou na empresa, mas foi dispensado dos serviços sob a alegação de que não havia posto de trabalho para ele.

Sem entender direito, Ademilson foi embora e procurou a empresa por diversas vezes para resolver o problema de dispensa oficial ou retorno ao trabalho, mas, até o momento não conseguiu nada. “Eles só falam que tem que aguardar”.

O outro funcionário identificado como Jhonni Walta, 28 anos, afirmou ao jornal ter pego uma licença paternidade em janeiro, porém, ao receber o salário no mês de fevereiro percebeu o desconto em folha dos cinco dias. Ele disse que foi indicado a férias e não teve o pagamento da mesma, tampouco do salário mensal.

Ele também teria sido “dispensado” sem rescisão contratual. “Tem vários funcionários com esse mesmo problema, eles dão férias, e dispensam sem pagar nada, a gente fica a mercê”, pontuou o vigia.

Os dois ex-funcionários disseram também que entraram com processo para conseguir a rescisão de contrato perante a Justiça.

A redação entrou em contato com a empresa, mas, até o fechamento da matéria não houve resposta.

