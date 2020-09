Funcionários do Atacadão serão remanejados para outras lojas da rede

Os 287 funcionários que eram lotados no Atacadão da Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, destruído por incêndio no domingo (13), serão realocados nas outras duas lojas da rede na cidade, segundo a assessoria de imprensa da empresa. O Sindicato dos Empregados do Comércio de Campo Grande acompanha a situação.

A loja tem seguro, mas a empresa considera muito cedo para fazer um balanço do prejuízo. Não sobrou nenhuma mercadoria do atacadista. Tudo foi queimado. E segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários informaram que o fogo começou no setor de álcool e produtos de limpeza. As chamas já estão controladas e os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo. Foram usados cerca de 400 mil litros de água.

Em nota, o supermercado disse que logo que o fogo começou que a brigada de incêndio da unidade atuou para esvaziar a loja. Falou ainda que ninguém ficou ferido e que está à disposição das autoridades para colaborar para a apuração do caso.

O mercado funcionava normalmente quando o fogo começou e foi evacuado rapidamente. Imagens feitas pelo celular de pessoas que estavam no local ou que passavam em frente mostram muitos carros tentando sair do estacionamento e o trânsito foi interditado na avenida em frente. As chamas podiam ser vistas de longe.

