Inscrições para o curso de fotografia avançada com o celular estão abertas

Direcionado a pessoas com mais de 12 anos, o “Curso de Foto com celular: Avançado” ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (16), pela plataforma https://forms.gle/oaszhqYonjgct97H9.

O curso ofertado pela Fundação de Cultura de MS é certificado, limitado a 30 vagas e as aulas acontecerão gratuitamente nos dias 19 e 26 de julho de 2025, das 14h às 16h30.

Os participantes serão inseridos em atividades de fotografia de maneira avançada, tendo por conteúdo o uso dos modos de prioridade de abertura e de exposição, modo automático e manual. Controle do diafragma e representação da profundidade de campo, controle do obturador para representação do movimento e noções de fotometria e compensação de exposição.

O curso de Fotografia com Celular nesse ano é dividido em 03 partes: “Iniciante” já realizado em junho, “Avançado” em julho, “Vídeo com Celular e Edição” em setembro. As etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que o participante pode optar por realizar aqueles conteúdos que tem interesse sem prejuízo de aprendizagem.

O ministrante, Alexandre Sogabe, é Mestre em Estudos de Linguagens, desenvolveu o Curso Técnico em Processos Fotográficos (2015) para o Senac e coordenou três Concursos de Fotografias Patrimônio Histórico e Cultural de MS – Nossa Identidade (2012, 2013 e 2014). Foi professor de fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera (2010 e 2015), foi professor de Pós-graduação na Novoeste (2017-2019) e coordenou o Museu da Imagem e do Som de MS por três anos.

Os inscritos deverão trazer celulares Android com o Aplicativo Open Camera instalados, câmeras semi/pro ou mirroless são opicionais. Celulares IOS (Iphone) tem pouca compatibilidade com a atividade, mas serão aceitas as inscrições. O Curso ocorrerá no Centro Cultural Octavio Guizzo, e está localizado na Rua 26 de Agosto, 453, Centro.

