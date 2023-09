Fundação Manoel de Barros lança desafio para arrecadar alimentos

Com o objetivo de arrecadar alimentos para distribuir para famílias carentes, a Fundação Manoel de Barros está realizando a campanha “Eu Alimento”. O Programa começou no dia 17 de outubro de 2022, e está na reta final, com previsão de encerrar no dia 16 de outubro deste ano. Por isso, para incentivar a doação nesses últimos dias, a Fundação lançou um desafio de 45 dias de arrecadação.

De 1º de setembro a 15 de outubro, a Fundação Manoel de Barros estará recebendo alimentos não perecíveis de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30, que serão encaminhados para organizações projetos sociais que abrigam pessoas em situação de vulnerabilidade. A Fundação fica localizada na Avenida Ceará, 119. A atual edição do Programa começou em 17 de outubro de 2022 e será encerrada no próximo dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, data instituída pela ONU para a Alimentação e Agricultura (FAO); totalizando um ano de arrecadação.

Durante um ano a Fundação Manoel de Barros arrecada alimentos perecíveis e não perecíveis e, distribui para organizações e projetos sociais. “São organizações e projetos que atendem a pessoa idosa, jovens, adultos, mulheres, crianças... Pessoas em situação de vulnerabilidade social. As organizações, dentro das suas características de atendimento, podem transformar os alimentos em refeições para os seus usuários, ou compor cestas básicas e entregar para seus usuários e familiares”, completa Marcos Henrique Marques, diretor da FMB. O Programa também leva informações e capacitação para as organizações sociais, promovendo treinamentos e consultoria em Nutrição.

Para o diretor da FMB, Marcos Henrique Marques, o desafio dos 45 dias pretende somar forças com a sociedade campo-grandense para ajudar quem mais precisa. “De 17 de outubro de 2022 até agosto deste ano arrecadamos e distribuímos cerca de 8 toneladas de alimentos para projetos sociais. Agora, na reta final desta edição do Programa ´Eu Alimento´, lançamos este desafio de 45 dias de arrecadação; somando forças com a sociedade campo-grandense, com os participantes dos nossos projetos e com os nossos parceiros, para captar o máximo de alimentos possível”, disse.

Em 2022, o Programa ´Eu Alimento!´ arrecadou 17 toneladas de alimentos e beneficiou milhares de usuários de 18 organizações/projetos sociais. Foram contempladas: ABREC, Associação do Direito a Vida (ADV), Associação Renasce Uma Nova Esperança, Associação de Apoio a População em situação de rua São Francisco de Assis - APSF, Pestalozzi, Casa do Aconchego, Escolinha da Tia More, Movimento em Defesa da Vida, Organização Amigos de Maria, Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo (ACIESP), Causadores da Alegria, Instituto Manoel Bonifácio, Mãos Estendidas para Amor, Sementes do Amanhecer e; os projetos ALMAR, Em Busca do Saber, Jovem em Ação e Ativa Idade.



