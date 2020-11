Fundação Manoel de Barros realiza concurso para agências publicitárias

A Fundação Manoel de Barros e a rádio Uniderp FM realizam o ´1° Concurso Uniderp FM - Spot Social´, para selecionar e reconhecer a criatividade de agências publicitárias da capital e apoiar socialmente Instituições Sociais .

Além de troféu, os três primeiros trabalhos serão contemplados com divulgação gratuita do spot social na rádio.

Segundo o diretor da Fundação, Henrique Marques, o objetivo é apoiar a Assistência Social. “Um dos nossos pilares de atuação é a Assistência Social por isso estamos sempre buscando realizar ações para apoiar e assessorar as instituições que atendem crianças, jovens, adultos e idosos”, disse

Para participar do Concurso as agências de marketing e propaganda devem inscrever um spot radiofônico de até 30 segundos que promova ações, projetos, programas, campanhas de arrecadação ou atividades de uma Instituição Social (que tenha entre suas finalidades o bem estar e saúde ou assistência social).

A assinatura do spot deverá ser o nome da agência publicitária inscrita.

Inscrições

Para participar as empresas devem encaminhar para o email [email protected] os seguintes materiais: ficha de inscrição preenchida (com o nome do representante para o recebimento do prêmio, caso a empresa seja selecionada) e o áudio do spot em formato MP3.

O prazo final para o envio é 23 de novembro. Entre os dias 24 e 29 será feita a seleção dos três melhores spots e, no dia 30, serão anunciados os 3 finalistas.

A premiação da categoria Spot Social será em 03 de dezembro no Prêmio Uniderp FM. O evento celebra os 15 anos de trajetória da rádio Uniderp FM e conta com o apoio da Swarovski, Lança Perfume e Alugue Seu Dress.

Todas as informações sobre o concurso podem ser conferidas no Regulamento do Prêmio Uniderp FM – Categoria Spot Social.

