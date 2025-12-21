Menu
Menu Busca domingo, 21 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Geral

Fundador do JD1, Danilo Costa é homenageado por amigos do tênis em último jogo do ano

Homenagem organizada por Nelsinho e Keilla Trad reuniu amigos que conviveram com o jornalista nos encontros esportivos

21 dezembro 2025 - 17h35Taynara Menezes
Encontro prestou homenagem ao jornalista que morreu em fevereiro deste ano Encontro prestou homenagem ao jornalista que morreu em fevereiro deste ano   (Foto: Arquivo pessoal )
Dr Canela

Amigos do tênis prestaram uma homenagem emocionante ao jornalista Danilo Costa, fundador do JD1 e apaixonado pelo esporte, durante o último jogo do ano do grupo. A iniciativa foi organizada pelo senador Nelsinho Trad e por sua esposa, Keilla Trad, reunindo pessoas que conviveram com Danilo nos encontros dominicais.

O encontro foi marcado por emoção, amizade e memórias afetivas. A esposa do jornalista, Rosana Costa, foi surpreendida com a homenagem, que evidenciou o carinho, o respeito e os laços construídos por Danilo ao longo dos anos por meio do esporte.

Em nome da família, Rosana agradeceu o gesto e destacou o significado da iniciativa. Segundo ela, o tênis sempre foi mais do que uma atividade esportiva para Danilo. “Era um espaço de alegria, convivência e amizade, que o fazia genuinamente feliz”, afirmou.

Rosana Costa ressaltou ainda que a homenagem ficará como uma lembrança de amor, união e reconhecimento. Após a partida, os participantes tentaram reproduzir uma foto tradicional que costumavam fazer com Danilo, em um momento simbólico de lembrança e despedida.

Ela também agradeceu aos amigos pela iniciativa e pelo carinho, destacando que ações como essa mantêm viva a memória de Danilo Costa de forma afetuosa e significativa. Segundo Rosana, o gesto reforçou o espírito de união e amizade que sempre marcou os encontros do grupo.

O senador Nelsinho Trad destacou a personalidade do homenageado. “Que tenhamos mais Danilos entre nós, capazes de unir amigos e incentivar o esporte”, declarou.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Parto aconteceu na tarde deste sábado
Geral
Adolescente dá à luz em região ribeirinha e é resgatada por helicóptero da Marinha
Produzido por IA
Geral
Retrospectiva do local ao global: relembre os principais acontecimentos de 2025
Projeto atende internos em Amambai
Geral
Programa qualifica indígenas em sistema prisional e amplia oportunidades de reinserção social
Foram mais de 30 mil tutores beneficiados
Geral
Caravana da Castração encerra 2025 com mais de 16,7 mil procedimentos em MS
O certame, que é totalmente digital, vai até dia 8 de janeiro de 2026
Geral
Detran abre último leilão do ano com 146 veículos disponíveis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/12/2025
Entre os casos identificados, 247 foram de câncer de mama e 5 de câncer de próstata
Geral
Casa Rosa encerra ano com mais de 13 mil atendimentos de prevenção ao câncer em MS
Hospital de Câncer Alfredo Abrão
Geral
Hospital do Câncer realiza bazar com mais de 20 mil itens na próxima semana
Mundo Bita
Cidade
Mundo Bita marca a reta final da programação de Natal no Bosque dos Ipês
Foto: Daisy Daisy/Getty Images
Geral
Lei autoriza treinamento de manobra de Heimlich no pré-natal em MS

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
O show está marcado para abril
Cultura
Com ingressos a partir de R$ 285, Guns N' Roses confirma show em Campo Grande em 2026