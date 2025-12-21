Fundador do JD1, Danilo Costa é homenageado por amigos do tênis em último jogo do ano

Amigos do tênis prestaram uma homenagem emocionante ao jornalista Danilo Costa, fundador do JD1 e apaixonado pelo esporte, durante o último jogo do ano do grupo. A iniciativa foi organizada pelo senador Nelsinho Trad e por sua esposa, Keilla Trad, reunindo pessoas que conviveram com Danilo nos encontros dominicais.

O encontro foi marcado por emoção, amizade e memórias afetivas. A esposa do jornalista, Rosana Costa, foi surpreendida com a homenagem, que evidenciou o carinho, o respeito e os laços construídos por Danilo ao longo dos anos por meio do esporte.

Em nome da família, Rosana agradeceu o gesto e destacou o significado da iniciativa. Segundo ela, o tênis sempre foi mais do que uma atividade esportiva para Danilo. “Era um espaço de alegria, convivência e amizade, que o fazia genuinamente feliz”, afirmou.

Rosana Costa ressaltou ainda que a homenagem ficará como uma lembrança de amor, união e reconhecimento. Após a partida, os participantes tentaram reproduzir uma foto tradicional que costumavam fazer com Danilo, em um momento simbólico de lembrança e despedida.

Ela também agradeceu aos amigos pela iniciativa e pelo carinho, destacando que ações como essa mantêm viva a memória de Danilo Costa de forma afetuosa e significativa. Segundo Rosana, o gesto reforçou o espírito de união e amizade que sempre marcou os encontros do grupo.

O senador Nelsinho Trad destacou a personalidade do homenageado. “Que tenhamos mais Danilos entre nós, capazes de unir amigos e incentivar o esporte”, declarou.

