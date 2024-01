Fundect contrata 53 projetos voltados à ciência com investimento de R$ 2,3 milhões

Trazendo ampliação de ventos de caráter científico, tecnológico e de inovação, de abrangências regional, nacional ou internacional, a serem executados em Mato Grosso do Sul, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect), divulfou o resultado do PAE-2023.

Serão investidos R$ 2.370.000 em 53 eventos aprovados mais que o dobro, em comparação à Chamada de 2022, quando houve a contratação de 25 projetos no valor total de R$ 600.000.

“Nós tínhamos a previsão de contratar R$ 1,2 milhão em propostas em 2024, porém, a demanda foi tão grande, com projetos tão especiais, que resolvemos contratar todos os aprovados. São aproximadamente R$ 2,4 milhões em 53 projetos fantásticos que vão realizar eventos em todo o Estado. O empenho dos nossos pesquisadores mostra que o Estado avança na rota da ciência nacional e internacional”, enfatiza o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.

Pesquisadores com projetos aprovados terão do dia 23 de janeiro a 16 de fevereiro para o envio da documentação para contratação das propostas. Saiba mais sobre as etapas da Chamada Fundect PAE-MS 2023 no link.

O PAE-MS também ajuda a divulgar o conhecimento científico, tecnológico e de inovação; popularizar a ciência; e fortalecer os programas de pós-graduação e o Sistema Estadual de CT&I por meio de parcerias entre as instituições de ensino superior e/ou pesquisa e empresas, além de atrair pesquisadores e profissionais de outros estados para conhecer Mato Grosso do Sul, incentivando o turismo científico.

Esta é a primeira chamada da Fundect a contar com o processo de contratação 100% digital. “Não haverá mais papel para ser entregue na Fundect. Os pesquisadores poderão submeter documentos online, via SIGFUNDECT, dada a demanda do governo em prospectar uma governança inclusiva, próspera e digital”, destaca Márcio.

