Inovação "será contemplada" em MS

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) registrou o maior ciclo de investimento em 2022, foram cerca de R$ 182 milhões em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

O diretor-presidente da fundação, Márcio de Araújo Pereira, acredita que o resultado recorde é fruto do investimento que o governo tem dado para o setor.

“Tivemos um avanço significativo nos últimos 8 anos, dado as estratégias de governo e investimento em tecnologia da comunicação, investindo em áreas proletárias e entendendo seus pesquisadores, investindo em recursos humanos com mais bolsas de mestrados e doutorado, com isso gerou esse resultado histórico” afirmou.

Márcio ainda garantiu que continuarão sendo prioridades editais com foco nas questões ambientais, para indígenas, mulheres e outros, para que MS torne referência nacional e até internacional em investimentos nesta área.

“Já pensamos em novos ciclos para ajudar inserir Mato Grosso do Sul internacionalmente, já está nacionalmente se desenvolvendo, crescendo bastante agora investiremos em áreas como carbono neutro, questões de mudanças climáticas, queremos investir para que tenha mais centro tecnológico para fortalecer mais nosso parque cientifico” pontua.

A área de inovação também será contemplada com novos investimentos e parcerias. “Vamos investir em inovação em startups e empresas como, por exemplo, uma parceria com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) que nós prevemos mais de R$ 12,5 milhões para investir em empresas com ideias, produtos ou serviços inovadores, então é um conjunto de ações que vai ajudar Mato Grosso do Sul crescer também” finalizou.

Atualmente o Estado lidera o ranking nacional de investimentos em bolsas de Mestrado e Doutorado, segundo o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap).

