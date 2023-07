Funsat realiza ação com mais de 100 vagas para contratação imediata na terça-feira

Mais uma edição do Funsat em Ação acontece nesta terça-feira (18) em parceria com o Atacadão e acontecerá na loja da Avenida Costa e Silva, n. 1525, Residencial Betaville, onde serão oferecidas 118 vagas para contratação imediata.

Entre as oportunidades estão operador de caixa, repositor, repositor de frios – auxiliar de perecíveis, açougueiro e líder de setor (padaria ou açougue). As vagas disponíveis são para atuação tanto na loja da Avenida Costa e Silva quanto na nova loja da rede, no Jardim Centenário.



No Funsat em Ação, além da triagem para vagas de emprego e encaminhamentos para entrevista, são realizados os serviços de emissão da carteira de trabalho digital e orientações sobre capacitação profissional.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos para que compareçam aos locais das ações portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também