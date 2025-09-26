Menu
Funsat suspende atendimento ao público nesta sexta-feira

Durante o dia, os servidores estarão envolvidos em ações internas da campanha Setembro Amarelo

26 setembro 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) não realizará atendimento ao público nesta sexta-feira (26) devido à participação em atividades relacionadas ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à valorização da vida e prevenção ao suicídio.

Durante o dia, os servidores estarão envolvidos em ações internas voltadas ao cuidado e bem-estar, incluindo uma palestra com o psicólogo Edilson Reis, especialista em luto e reconhecido como referência em prevenção ao suicídio em Mato Grosso do Sul.

O atendimento ao público será retomado na segunda-feira (29) com a divulgação de 1.486 vagas de emprego oferecidas por 182 empresas em diversas áreas. As oportunidades incluem:

Açougueiro (11 vagas)

Atendente barista (10 vagas)

Auxiliar de confecção (40 vagas)

Auxiliar de logística (62 vagas)

Estoquista (13 vagas)

Operador de caixa (103 vagas)

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Além disso, haverá mais de 1.047 vagas disponíveis sem exigência de experiência com funções diversas como atendente de padaria, esteticista, operador financeiro, servente de obras e vendedor interno.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Funsat pelo telefone (67) 4042-0585, ramais 5800 e 5841, ou comparecer pessoalmente à sede, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

