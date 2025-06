Funtrab abre vagas em cursos gratuitos com 70 turmas em MS

A Funtrab, em parceria com o Senac, abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em várias cidades de Mato Grosso do Sul através do programa MS Qualifica. As capacitações são presenciais e voltadas para pessoas acima de 18 anos e principalmente, para trabalhadores que estão desempregados.

São 70 turmas nos meses de junho e julho, com direito a certificado. Os cursos são rápidos e abrangem áreas que estão bombando no mercado de trabalho, como beleza, gastronomia, moda, informática, logística, atendimento e vendas. A

As oportunidades estão disponíveis em diversos municípios, como Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Aquidauana, Três Lagoas, Naviraí, entre outros. A lista completa de cursos, cidades, pré-requisitos e como se inscrever tá disponível no site do Senac MS: ww3.ms.senac.br/cursos/ms-qualifica .

Além de aumentar as chances de emprego, a qualificação profissional abre caminhos para empreender ou até trocar de área. “Atingir essa meta é apenas reflexo do nosso comprometimento em oferecer um caminho sólido para o desenvolvimento de profissionais qualificados para o futuro”, destaca Rony Oliveira, diretor de Qualificação Profissional da Funtrab. “O resultado é fruto de um trabalho árduo, da dedicação e da colaboração de toda a equipe. Foi um ano de muitos desafios, mas também de grandes aprendizados e superações”, completou.

Desde o início do programa, em 2023, mais de 12 mil pessoas já foram capacitadas em 900 cursos distribuídos por 56 municípios do Estado. A expectativa agora é qualificar ainda mais trabalhadores até outubro de 2025, com meta de atingir 13.409 pessoas, por meio de um investimento de R$ 12,5 milhões do Governo do Estado.

