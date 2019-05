Funtrab oferece 148 vagas de emprego na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 148 vagas de emprego em Campo Grande. O destaque é para 20 vagas de servente de pedreiro.

Das vagas, 23 são para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades são para atendente de lanchonete, atendente de loja e auxiliar administrativo. Também estão disponíveis 15 vagas para instalador/reparador de redes e cabos telefônicos, dez vagas para vendedor interno, dez vagas para agente de saneamento e outras.

Os interessados devem procurar a Funtrab, das 7h às 17h, na rua 13 de Maio, 2.773, no centro.



