Gabriel Medina assume namoro com influenciadora Isabella Arantes

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina assumiu, nesta quinta-feira (28), o namoro com a influenciadora digital e assistente de palco do programa Domingo Legal (SBT), Isabella Arantes.

O casal compartilhou nas redes sociais fotos juntos acompanhadas de emojis de coração, confirmando oficialmente o relacionamento.

Atualmente, os dois passam férias na Península de Maraú, no litoral da Bahia. Isabella, que soma mais de um milhão de seguidores, é conhecida por conteúdos de viagens, moda e pela sua marca de biquínis.

Musa da escola de samba Salgueiro no Carnaval do Rio de Janeiro, ela já integrou o balé do Domingão do Faustão na TV Globo e, em 2019, chegou a ficar noiva do cantor Zé Felipe, hoje casado com Virgínia Fonseca.

Enquanto curte o novo relacionamento, Medina segue em processo de recuperação após cirurgia no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo, que o afastou das competições por mais de quatro meses.

O surfista voltará às competições em abril de 2026, na abertura do Championship Tour (CT), durante a etapa de Bells Beach, na Austrália.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também