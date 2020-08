Gaeco apura superfaturamento na compra de cesta básica

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) realiza nesta sexta-feira (21), a Operação Penúria que apura a ocorrência dos crimes de fraude e desvio de dinheiro público na compra de cestas básicas durante a pandemia da covid-19, no Estado de Mato Grosso do Sul.

A operação é comandada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público cumpre ainda 13 mandados de busca e apreensão em Campo Grande. De acordo com a investigação, o valor contratado pelo órgão público foi de 5,82 milhões de reais, porém levantamentos apontam superfaturamento na ordem de 2 milhões de reais. Os mandados de busca e apreensão têm como alvos pessoas físicas e jurídicas vinculadas à contratação.

Em nota,o Governo do Estado informou que está à disposição do Ministério Público para prestar esclarecimentos dos fatos sobre a operação, e que vai acompanhar a investigação através da Controladoria-Geral do Estado.

