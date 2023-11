Galho cai durante tempestade, estoura vidro e fere crianças no Lageado

Duas crianças, de 12 e 13 anos, acabaram feridas na tarde desta quarta-feira (8), após os galhos de uma árvore, que se soltaram por conta dos ventos, estourarem uma barreira de vidro em um espaço de festas localizado na Rua Domingos Belentani, no Bairro Parque do Lageado.

Segundo informações da reportagem no local, acontecia a festa de aniversário da sobrinha do dono do local, que foram pegos de surpresa pela ventania que acompanhou a tempestade que atingiu vários pontos da Capital na tarde de hoje.

As vítimas, um menino e uma menina, estavam brincando em uma piscina e resolveram buscar abrigo próximas de uma cascata.

Foi neste momento que o galho de uma árvore próxima se desprendeu e foi em direção de onde as crianças estavam, atingindo uma barreira de vidro próxima das crianças, que acabaram com cortes causados pelos estilhaços.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, porém, temendo pela vida das crianças, a mãe da menina socorreu as vítimas e as levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Aero Rancho.

