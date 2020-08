Galinha adota filhotes de cadela que deu à luz em ninho de ovos

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma galinha 'adotou' oito filhotes caninos que nasceram da sua amiga, a cadela Joaquina que deu a luz no ninho da ave no quintal de uma casa no município de Ielmo Marinho, na Grande Natal.

A galinha e a cadela compartilham a proteção dos cães. A dona dos animais, a aposentada Francisca Teixeira conta que a cadela Joaquina, que tem um ano e oito meses de idade, pariu no dia 16 de agosto desse ano os filhotes no local em que a galinha costuma por ovos. Sem se incomodar com a situação, a ave começou a ajudar na criação dos bichinhos, os aquecendo debaixo das asas e limpando-os com o bico.

Qualquer pessoas que tenta se aproximar dos filhotes corre o risco de ser bicado pela galinha protetora “Ela protege mesmo, não deixa ninguém chegar perto”, conta dona Francisa. “Nunca vi algo parecido na minha vida”, finaliza.

O veterinário José Newton explica o curioso relacionamento entre os animais de espécies distintas. “Esse comportamento da galinha é chamado de habilidade materna. É a capacidade que o animal tem de abrigar e proteger seus filhotes, mesmo os adotados, como é esse caso. A gente vê nitidamente o gesto de amor e carinho que ela tem com os filhotes”, explica.

Dona Francisca conta que a relação entre os animais foi tranquila desde o início. “A cachorra não mexeu com os ovos da galinha, nem a galinha mexeu com os filhos da cachorra, elas se tornaram amigas. Quando a cachorra sai para comer fora, a galinha fica cuidando dos bichinhos", diz.

