Ganhador da Mega-Sena pode levar R$ 2,5 mi neste sÃ¡bado

A Mega-Sena, sorteia nesta sábado (28), o concurso 2.247, que irá pagar R$ 2,5 milhões para o jogador que acertar as seis dezenas.



As apostas serão encerradas às 19h. O resultado sairá depois das 20h. O valor mínimo para apostar é de R$ 4,50.



A Caixa informa que continua a realizar normalmente os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, entre outros.



Apenas os sorteios da Loteria Federal e da Loteca foram suspensos, devido a “restrições adotadas em todo o país por conta da pandemia do novo coronavírus”. Outra alteração foi na data do sorteio da



A data de sorteio da também sofreu alteração e agora será no dia 25 de abril e não mais um dia 11 de Abril.



