Gasolina comum tem preço estável por duas semanas na Capital

Conforme o ultimo relatório divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), neste fim de semana, o preço mínimo e médio de revenda da gasolina comum se mantém igual em Campo Grande desde o último dia 30 de julho.



A gasolina comum manteve os valores de R$ 4,98 de valor mínimo e R$ 5,07 de valor médio. Já o preço máximo, abaixou de R$ 5,32 para R$ 5,29, sendo que o primeiro valor foi levantado na semana de 30 de julho a 5 de agosto e o segundo é de 6 a 12 de agosto.

Já a gasolina aditivada manteve seus preços mínimos de R$ 5,08 e máximo de R$ 5,57. A variação desse combustível se encontrou no valor médio de revenda que diminuiu três centavos chegando a R$ 5,30. A pesquisa levou em conta os valores praticados em oito postos da Capital.



O etanol manteve os valores nas últimas duas semana, sendo que o menor preço encontrado foi de R$ 3,32.

Gasolina Comum e Etanol

Nos postos da Capital pouca mudança foi notada. No posto Bonatto na Duque de Caxias, gasolina comum apresentou valor de R$ 5,07 na manhã desta segunda-feira (14). No local a gasolina aditivada sai por R$ 5,57 e o álcool por 3,33.

Já o posto Bertozzi, na Afonso Pena ao lado do Camelódromo, a gasolina se encontra 12 centavos mais barata a R$ 4,95 e no Posto Atem na Mato Grosso, o mesmo combustível estpá a R$ 4,97.

