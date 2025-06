Gastos com diárias do MPMS caem 11,8% em maio, mas valores ainda superam R$ 326 mil

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) tornou públicos os valores empenhados com diárias durante o mês de maio deste ano. A divulgação segue o princípio constitucional da publicidade e busca garantir transparência no uso de recursos públicos.

Conforme os dados oficiais, o total gasto foi de R$ 326.622,51, o que representa uma redução de aproximadamente 11,8% em relação ao mês de abril, quando os pagamentos somaram R$ 370.638,21.

Entre os maiores valores pagos estão os do procurador-geral adjunto jurídico, Alexandre Magno Benites de Lacerda, que recebeu R$ 5.649,12 para participar de reunião do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília, e do XIV Congresso Estadual do MP da Bahia.

Também consta a promotora de Justiça Cristiane Mourão Leal Santos, assessora especial do PGJ e presidente do Ceti, que recebeu R$ 5.021,44 para participar do evento Xtech Legal.

Outro valor expressivo foi destinado ao promotor Moisés Casarotto, coordenador do Núcleo Eleitoral, que recebeu R$ 4.637,89 para participar de reunião do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) e do Encontro Forense Digital. Nesse caso, o deslocamento foi feito com veículo próprio. Os demais servidores citados utilizaram transporte aéreo.

Há ainda registros de pagamentos classificados como sigilosos. Nestes casos, o MPMS divulga apenas o valor pago, sem informar o nome do beneficiado, destino ou finalidade da viagem.

O menor valor registrado em maio foi de R$ 127,32, pago a servidores de nível técnico, como auxiliares e motoristas. Segundo o MPMS, todos os pagamentos têm respaldo legal, conforme previsto nas Resoluções nº 009/2012-PGJ e 003/2011-PGJ, que regulamentam a concessão de diárias a membros e servidores do órgão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Geral Ministério Público de Mato Grosso do Sul gasta mais de R$ 370 mil com diárias

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Ministério Público de Mato Grosso do Sul gasta mais de R$ 370 mil com diárias

Deixe seu Comentário

Leia Também