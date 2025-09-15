Gastos com diárias do MPMS chegam a R$ 480 mil em agosto

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (15) os valores referentes às despesas com diárias e passagens aéreas no mês de agosto deste ano.

No período, foram empenhados R$ 480.580,68 em diárias, montante que representa aumento de 26% em relação a julho, equivalente a mais de R$ 101 mil a mais.

Com passagens aéreas, o gasto em agosto chegou a R$ 76.749,15, contra R$ 59.979,63 em julho, correspondendo a uma elevação de 27%, ou seja, mais de R$ 16 mil.

Entre os exemplos de diárias, algumas tiveram valores que ultrapassaram R$ 5 mil:

- Alexandre Magno Benites de Lacerda, procurador-geral adjunto jurídico, recebeu R$ 5.021,44 por viagem a Brasília, entre 11 e 14 de agosto, para reuniões no CNPG e no Escritório de Representação do MPMS.

- Antenor Ferreira de Rezende Neto, promotor de Justiça, recebeu R$ 5.366,70 por viagem a Curitiba, entre 25 e 29 de agosto, para participar do 3º Encontro Técnico da Renorcrim.

- Paula da Silva Volpe, promotora de Justiça, recebeu R$ 5.963,00 por viagem a Brasília, entre 11 e 15 de agosto, para curso sobre direitos humanos de crianças e adolescentes.

O dados também aponta gastos classificados como sigilosos, nos quais o MPMS divulga apenas os valores pagos, sem informar o nome do servidor, o destino ou a justificativa da viagem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Geral Diárias pagas a membros do MPMS em julho somam R$ 379 mil

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Diárias pagas a membros do MPMS em julho somam R$ 379 mil

Deixe seu Comentário

Leia Também