Geral

Gastos com diárias do MPMS chegam a R$ 480 mil em agosto

Os dados detalhados de diárias e passagens estão disponíveis na edição do Diário Oficial do órgão ministerial

15 setembro 2025 - 10h12Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (15) os valores referentes às despesas com diárias e passagens aéreas no mês de agosto deste ano.

No período, foram empenhados R$ 480.580,68 em diárias, montante que representa aumento de 26% em relação a julho, equivalente a mais de R$ 101 mil a mais.

Com passagens aéreas, o gasto em agosto chegou a R$ 76.749,15, contra R$ 59.979,63 em julho, correspondendo a uma elevação de 27%, ou seja, mais de R$ 16 mil.

Entre os exemplos de diárias, algumas tiveram valores que ultrapassaram R$ 5 mil:

  • - Alexandre Magno Benites de Lacerda, procurador-geral adjunto jurídico, recebeu R$ 5.021,44 por viagem a Brasília, entre 11 e 14 de agosto, para reuniões no CNPG e no Escritório de Representação do MPMS.

  • - Antenor Ferreira de Rezende Neto, promotor de Justiça, recebeu R$ 5.366,70 por viagem a Curitiba, entre 25 e 29 de agosto, para participar do 3º Encontro Técnico da Renorcrim.

  • - Paula da Silva Volpe, promotora de Justiça, recebeu R$ 5.963,00 por viagem a Brasília, entre 11 e 15 de agosto, para curso sobre direitos humanos de crianças e adolescentes.

O dados também aponta gastos classificados como sigilosos, nos quais o MPMS divulga apenas os valores pagos, sem informar o nome do servidor, o destino ou a justificativa da viagem.

