Gastrota receberá a Feira Promova em novembro

Com o objetivo de fomentar o comércio colaborativo, a Feira Promova realizará a 2ª edição nos dias 9 e 10 de novembro, no “Gastrota – Parque dos Chefs” e terá diversas atrações culturais e musicais.

Cerca de 70 expositores farão parte do projeto, que promove um ambiente familiar e descontraído, além da possibilidade negócios para feirantes e lojistas locais, valorizando o comércio da Capital.

De acordo com o idealizador e organizador do evento, Guilherme Freesz, a Feira Promova é um projeto 100% colaborativo, onde todos os custos são pagos de forma cooperativa pelos participantes. “A Promova tem hoje cerca de 70 empresas que compraram a ideia e crescem juntas. É por causa deles que estamos trabalhando para organizar mais uma edição, que tem tudo para ser um grande sucesso novamente”, ressalta Guilherme Freesz.

Além de parte gastronômica, o evento terá muita música de qualidade. No sábado (9), o som ficará por conta da banda Muchileiros, que trará o melhor do pop/rock; e no domingo (10), o cantor Chicão Castro fecha o evento com chave de ouro, com seu estilo único trazendo muita MPB para o público cantar junto. “Durante a Feira teremos ainda muito rock com a participação da cantora Georgia, que é autista e encontrou na música uma paixão”, finalizou Freesz.

Gastrota – Parque dos Chefs

O “Gastrota – Parque dos Chefs” é o maior parque gastronômico de Mato Grosso do Sul. Um complexo de gastronomia e lazer próximo aos condomínios Damha, com estacionamento privado, bar especial e playground exclusivo. O local tem ainda 25 restaurantes que funcionarão normalmente durante a Feira Promova, oferecendo opções das mais variadas culinárias do Brasil e do mundo, com grandes marcas regionais.

1ª Edição da Feira Promova

A 1ª Feira Promova foi realizada nos dias 4, 5 e 6 de outubro, no Espaço MRV Engenharia, na rotatória das avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, e foi um verdadeiro sucesso. Cerca de 60 expositores parceiros contabilizaram mais de R$ 300 mil em negócios, gerados em apenas três dias de evento. Número significativo que mostra o potencial da feira para alavancar os mais diversos empreendimentos.

