Ajude a encontrar Kyara que desapareceu no Condomínio Aroeira

A família da gatinha Kyara procura pelo felino que desapaereceu no dia 29 de dezembro depois de se assustar dentro do Condomínio Aroeira (Homex), que fica na Rua Artur Nogueira, bairro Paulo Coelho Machado.

De acordo com o Mecânico Júlio César, a gata só fica dentro de casa, que é fechada e só sai para passear dentro do condomínio junto com sua filha pequena e sob supervisão. "Nesse dia (29) estava tendo uma obra dentro do condomínio e com um barulho alto ela se assustou e saiu correndo, minha filha foi atrás dela e ela correu ainda mais, até que perdemos ela de vista", contou.

Kyara é uma fêmea adulta e "gorda", bem peluda, olhos azuis e uma mancha preta no fucinho. Ela tem microchip de identificação, implantado pelo CCZ. Quem ver ou tiver informações pode ligar para Júlio no (67) 9168-8651 ou para Fernanda no (67) 99225-7428. Donos prometem recompensa.





