Gazin da BarÃ£o Ã© autuada por "enganar" cliente

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), autuou loja Gazin da rua Barão do Rio Branco, nesta sexta-feira (13), após denúncia de um consumidor de que o estabelecimento estaria praticando publicidade enganosa.

Segundo a denúncia que foi verificada e levou à autuação da loja, o comércio divulgou amplamente uma promoção que, ao ser verificada, não condizia com a realidade.

Entre os produtos que apareciam em promoçaõ estava cama box Marau, cujo valor de venda seria R$ 899,00 em 12 vezes, sem entrada e sem juros, não especificando, entretanto, que seria apenas para aquisição com cartões. A divulgação demonstrava, também, que haveria desconto de até 50% no que denominavam “queima total nacional”.

Além da cama, faziam parte do anúncio, especificando a ausência de juros com o parcelamento em 12 vezes no carnê, refrigerador de marca específica, lavadora de roupas e panela de pressão, todos eles com preços acessíveis e a pronta entrega.

Porém, durante a diligência de equipe de fiscalização, o responsável pela loja tentou esclarecer que o parcelamento divulgado e a ausência de juros seria apenas para compras utilizando cartões e que, por meio de carnês seria submetida a análise de crédito e incide juros, caracterizando publicidade enganosa.

Os produtos divulgados também não estavam no local para que pudessem ser verificadas as informações, dados inseridos técnicos e científicos que pudessem dar sustentação às informações, constando irregularidade prevista na legislação federal.

