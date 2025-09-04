Gerson Claro assina autorização para o concurso público da Assembleia Legislativa de MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terá um novo concurso público para provimento de cargos efetivos no Poder Legislativo. A autorização formal foi publicada no Diário Oficial do Legislativo ontem (3) e assinada pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP).

Em uma reunião com membros da Comissão Organizadora do concurso, gerson Claro anunciou que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) irá acompanhar todas as etapas do certame, garantindo mais transparência, legalidade e credibilidade ao processo seletivo.

“Esse concurso é um marco para o Legislativo estadual. Queremos que todo o processo seja conduzido com absoluta transparência, e a participação do Ministério Público reforça a confiança da sociedade na lisura do certame”, afirmou o parlamentar.

O concurso, já autorizado pela Mesa Diretora, será realizado na modalidade de provas e títulos, com vagas para níveis médio e superior, conforme estabelece a Lei Estadual nº 6.278/2024, que institui o Estatuto dos Servidores do Legislativo.

A comissão organizadora é composta por sete servidores da ALEMS e um representante do Sindicato dos Servidores da Assembleia (Sisalms). O próximo passo é a publicação do edital, prevista ainda para este ano.

