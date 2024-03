Nesta quinta-feira (21), Dia Internacional da Síndrome de Down, o presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro, fez um pronunciamento alusivo à data.

O Dia Internacional da Síndrome Dow foi criado em 2012, com o objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão das pessoas que tem a genética diferente por causa da presença de um cromossomo extra no par 21.

Na declaração, Gerson Claro defendeu o reforço das políticas públicas para promoverem a inclusão social, e a conscientização sobre os direitos, dignidade e bem-estar das pessoas com síndrome de Down.

O deputado avalia que é fundamental reforçar o apoio aos projetos desenvolvidos pelo terceiro setor - Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades filantrópicas, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), organizações sem fins lucrativos -. “É crucial compreender que cada indivíduo com síndrome de Down é único, com talentos, habilidades e personalidades próprias", disse Gerson Claro.

Para o presidente da ALEMS, é dever dos legisladores promover políticas públicas que garantam a inclusão dessas pessoas em todos os aspectos da sociedade. “Portanto, convido a todos a se unirem nesta causa, a se informarem, a promoverem a conscientização e a apoiarem as pessoas com síndrome de Down em sua jornada rumo à realização de seu pleno potencial", finalizou o parlamentar.

