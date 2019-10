Gestão pública foi tema do 2º GovLab

Com o foco na transformação e inovação da gestão, a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) realizou, na segunda-feira (21), a segunda edição do GovLab, com a participação de 70 servidores interessados no processo de transformação da gestão pública do governo de Mato Grosso do Sul. O evento foi conduzido pelo facilitador Alexandre Guimarães, da consultoria Elo Group, que utilizou a metodologia “Espiral” para envolver o grupo em desafios de transformação.

Esta foi a segunda edição do workshop, promovido pela Superintendência de Gestão Estratégica, por meio do Escritório Central de Processos (ECP), que apresentou diversos projetos para mostrar os desafios de se selecionar um portfólio, considerando-se diferentes cenários. “Faz parte do processo de transformação do nosso modelo de gestão trazer ferramentas que mostrem aos servidores caminhos inovadores e a importância do trabalho em equipe”, destacou o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

“A grande novidade nesta discussão é a consideração do stakeholder, para quem estamos trabalhando, além da composição da equipe. É importante ter um time engajado, com iniciativa, que considere também o fator de articulação política, porque precisamos trabalhar de maneira equilibrada, de uma forma tecno-política. Então o desafio é, além de engajar a equipe, fazer com que o projeto seja efetivamente útil para o cidadão e tenha a dimensão necessária para que o resultado seja o êxito”, explicou o superintendente de Gestão Estratégica, Thaner Nogueira.

O formato dinâmico e participativo, com desafios para solução em grupo, agradou os participantes que se envolveram nos cases apresentados. “Eu acredito que cursos práticos, com mobilização e dinâmica formam, com muito mais realismo, os servidores para o enfrentamento das questões. Embora os exemplos utilizados sejam genéricos, são muito interessantes por nos fazerem raciocinar e extrapolar limites na solução de problemas”, completou a servidora do Hemosul, Mayra Francheschi.

Sobre a metodologia, o facilitador Alexandre Guimarães, responsável pelo treinamento, explicou a proposta: “A ‘Espiral’ é uma abordagem metodológica que gera uma reflexão sobre o que precisa ser feito, além do que normalmente os órgãos e entidades já fazem, para se conseguir resultados concretos em transformações e inovação. A metodologia lida com a necessidade de trabalhar com as dimensões técnica, sócio-política e comportamental na elaboração de projetos. A intenção foi apresentar esses princípios e desafiar as pessoas, por meio de games e atividades, envolvendo raciocínios nessas três dimensões”, concluiu Alexandre.

Apoiadores

O evento contou com o apoio da Escola de Governo de MS (Egov), Fiems, Uems, Living Lab e MS Competitivo.

