Gilberto Gil se despede de Preta Gil em velório no Theatro Municipal do Rio

O cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil compareceu, nesta sexta-feira (25), ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro para se despedir da filha, Preta Gil, que morreu aos 50 anos em decorrência de um câncer no intestino, no último domingo (20).

A cerimônia de velório, aberta ao público durante a manhã, foi restrita à família e amigos mais próximos no início da tarde.

Também estiveram presentes a mãe da cantora, Sandra Gadelha, e a neta Sol de Maria. Nas redes sociais, Gilberto Gil prestou homenagem à filha: “Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre”, escreveu.

O velório reuniu artistas e amigos da cantora, como Cláudia Abreu, Malu Mader, Taís Araújo, Tiago Abravanel, Thiaguinho, Xanddy Harmonia, Carla Perez e Péricles.

O filho de Preta, Fran Gil, integrante da banda Gilsons, esteve acompanhado da namorada, Alane Dias.

Após a despedida no Theatro Municipal, o corpo da artista foi levado em cortejo, a bordo de um carro do Corpo de Bombeiros, até o Cemitério da Penitência, no bairro do Caju.

O trajeto seguiu parte do novo Circuito de Blocos de Carnaval de Rua “Preta Gil”, criado pela Prefeitura do Rio em homenagem à cantora, que comandava há anos o tradicional Bloco da Preta no Carnaval carioca.

Trajetória e legado

Preta Gil travava uma batalha contra o câncer desde janeiro de 2023, quando foi diagnosticada com um tumor no intestino. Nos últimos meses, ela realizava tratamento em Nova York, nos Estados Unidos.

Ao longo de um ano e meio de enfrentamento da doença, Preta compartilhou com o público momentos de luta, esperança e também de recuperação parcial, antes da piora no quadro clínico.

Filha de um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, Preta construiu uma carreira marcada pela ousadia artística, ativismo e defesa da diversidade e dos direitos das mulheres.

Em mais de 20 anos de trajetória, lançou álbuns, apresentou programas de televisão e tornou-se uma figura pública relevante nas discussões sociais do país.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também