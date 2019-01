Goiás proíbe radares móveis e “acaba com indústria da multa”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, determinou na quinta-feira (24), a proibição dos radares moveis em todas as rodovias estaduais, deixando apenas os radares fixos que estão instalados ao logo das estradas.

De acordo com a assessoria do governo, estavam em operação no estado de Goiás 54 radares móveis, sendo móveis, sendo 30 do modelo portátil com tripé e 24 do modelo “pistola”. A prática era executada por uma empresa terceirizada e pelo Batalhão da Polícia Rodoviária.

Caiado esclarece que a medida não anula a fiscalização por meio dos radares fixos, estes que contribuem para a segurança da circulação de veículos nas rodovias goianas.“É muito importante que tenhamos ainda mais responsabilidade no trânsito e nas estradas. E que cumpramos o nosso papel de cidadão prestando socorro diante de um acidente”, enfatizou.

Em vídeo publicado nas redes sociais Caiado declara que “acabou com a indústria da multa”. “Esse é mais um compromisso de campanha que estou entregando. Não terá mais aquele pardal móvel, que fica multando as escondidas, que não tem nenhum objetivo educativo”, dispara.

