Gol anuncia voos diretos de Dourados a São Paulo

Matheus Henrique, com informações do Dourados News

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes anunciou a expansão de suas operações no Brasil, entre elas, a abertura da base de Dourados, que será a 61ª base nacional da companhia aérea.

A partir de 2 de março de 2020, o município terá voos diretos para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a companhia atua apenas em Campo Grande. No site da Gol, existe a disponibilidade de um horário para Guarulhos, com saída às 17h.

Atualmente o Aeroporto Francisco Matos Pereira, em Dourados, possui apenas a Azul Linhas Aéreas, operando com duas conexões diárias com destino ao Viracopos, em Campinas (SP).

