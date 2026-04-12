Menu
Menu Busca domingo, 12 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Golpistas usam nome do TSE para cobrar taxas falsas de regularização eleitoral

Mensagens apontam supostas pendências no título e induzem eleitores a fazer pagamentos indevidos

12 abril 2026 - 13h51Taynara Menezes

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alertou para a circulação de mensagens falsas que utilizam o nome do órgão para cobrar taxas inexistentes de regularização do título de eleitor.

Os conteúdos, enviados principalmente por aplicativos de mensagem, informam supostas irregularidades vinculadas ao CPF e direcionam o usuário para links fraudulentos. Nessas páginas, que imitam o visual oficial da Justiça Eleitoral, os criminosos solicitam pagamento para “regularizar” a situação.

O tribunal reforça que não há qualquer tipo de cobrança. Serviços como emissão do primeiro título, transferência de domicílio e atualização cadastral são totalmente gratuitos.

A orientação é ignorar esse tipo de mensagem, não realizar pagamentos e buscar informações apenas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução, vídeo / @milgrau_maracaju
Interior
VÍDEO: Mulheres 'atracadas' em briga são presas pela PM durante evento em Maracaju
Delegacia Polícia Civil - Dourado - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Caso de maus-tratos contra criança termina com prisão de mãe em Dourados
Acidente - Foto: Divulgação
Trânsito
Após consumo de álcool, idoso provoca acidentes e termina preso em Maracaju
UPA - Unidade de Pronto Atendimento em Dourados - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Chikungunya mata 6 indígenas e eleva alerta na rede de saúde pública em Dourados
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre ataque a tiros e se nega a passar informações à Polícia em Campo Grande
Foto: Ilustrativa / PP News
Polícia
Motoqueiro morre após bater de frente com caminhão na BR-262, em Campo Grande
Mega-Sena sorteia prêmio milionário
Geral
Prêmio da mega-sena acumula e vai a R$ 45 milhões
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
Agredido com pedradas na cabeça, homem é encontrado em estado grave no Centro Pop
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Polícia
Boletim de ocorrência aponta que pastor teria estuprado a cunhada aos 15 anos na Capital
Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande
Polícia
Após agredir namorada, homem é preso pela PM no Jardim Noroeste

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital
Cultura
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital
Parque de Exposições Laucídio Coelho
Cidade
Acrissul esclarece morte na Expogrande e manifesta solidariedade aos familiares
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27
Geral
Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital