Golpistas usam nome do TSE para cobrar taxas falsas de regularização eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alertou para a circulação de mensagens falsas que utilizam o nome do órgão para cobrar taxas inexistentes de regularização do título de eleitor.

Os conteúdos, enviados principalmente por aplicativos de mensagem, informam supostas irregularidades vinculadas ao CPF e direcionam o usuário para links fraudulentos. Nessas páginas, que imitam o visual oficial da Justiça Eleitoral, os criminosos solicitam pagamento para “regularizar” a situação.

O tribunal reforça que não há qualquer tipo de cobrança. Serviços como emissão do primeiro título, transferência de domicílio e atualização cadastral são totalmente gratuitos.

A orientação é ignorar esse tipo de mensagem, não realizar pagamentos e buscar informações apenas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

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