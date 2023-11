Golpistas usam perfil falso da secretária Eliane Detoni no WhatsApp

Há menos de um mês após golpistas utilizarem o nome do governador Eduardo Riedel, para pedir dinheiro, desta vez, estão usando a foto e o nome da secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni em uma tentativa de golpe pelo WhatsApp.

De acordo com a assessoria de comunicação do Governo do Estado, o número de telefone celular da secretária permanece o mesmo.

O alerta é para que em caso de dúvidas sobre a autenticidade das mensagens, caso seja alvo da tentativa de golpe, não repassem valores, nem informações.

